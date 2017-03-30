Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Yaşar, Bitlis Valisi Çınar’ı ziyaret etti

JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ı makamında ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Yaşar’ı valilik girişinde karşıladı. Korgeneral Yaşar’a Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10. Komanda Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer’de eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Korgeneral İbrahim Yaşar, Vali Çınar’a ziyaret anısına plaket verdi. Vali Çınar ise, Korgeneral Yaşar’a Ahlat Bastonu ve ‘Mazideki Bitlis’ albümünü hediye etti.

DHA