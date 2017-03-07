Jandarma Özel Harekat temlerinin 15 derecede operasyonu

ERZİNCAN’ın Kemah İlçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede terör operasyonu düzenledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgedeki operasyonlarda teröristler tarafından geçmişte kullanılan mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Erzincan’ın Kemah İlçesi kırsal kesiminde Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül adına 3-5 Mart tarihleri arasında PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Tunceli ve Erzincan illeri arasında yükselen Munzur (Mercan) Dağlarının Meyvanlı Vadisi bölgesinde gerçekleşen operasyonda, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat timleri görev aldı. Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte ve eksi 15 dereceye kadar düşen soğuk havada JÖH’ler arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanılan mağara, sığınak ve barınaklar bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

DHA