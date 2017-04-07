Jandarmadan, ‘güvercin hormonu ve antibiyotiği’ operasyonu

EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan bir araçta kaçak 280 elektronik sigara likiti, 180 kutu güvercin hormonu, 30 güvercin antibiyotiği ve 1800 tütün nemlendiricisi ele geçilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocahıdır Köyü'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri H.T. ve O.V. yönetimindeki araçları durdurarak, arama yaptı. Aramada 22 RN 748 plakalı hafif ticari araçta piyasa değeri 91 bin 250 lira değerinde kaçak 280 elektronik sigara likiti, 180 kutu güvercin hormonu, 30 güvercin antibiyotiği ve 1800 tütün nemlendiricisi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri H.T. ve O.V. ile bir araçta yolcu olarak bulunan S.O. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA