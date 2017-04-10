Jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarma ekipleri İstanbul genelinde dağıtımı yapılacak olan binlerce litre sahte içki ele geçirdi.

3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Başakşehir'de bulunan bir düğün salonunun alkol üretim tesisi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan dördü yabancı uyruklu beş şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'de, yabancı uyruklu şahısların, sahte içki üretimi yaptığı ihbarı alan Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Başakşehir'de bulunan bir düğün salonunun alkol üretim ve depolama tesisi olarak kullanıldığı tespit edildi.

BİNLERCE ŞİŞE SAHTE İÇKİ ÜRETECEKLERDİ

Sahte içi üretimi yapılan adreslerde 3 adet özel dizayn edilmiş damıtma kazanı ve tertibatı, 1 adet jeneratör, bin litre şişelenmeye hazır sahte rakı, bin 200 litre etil alkol, 356 litre sahte votka, farklı markalarda şişelenmiş 297 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 200 adet sahte bandrol, 7 bin adet sahte kapak, 4 bin adet farklı iki markaya ait sahte votka etiketi, 4 bin adet farklı iki markaya ait sahte viski etiketi, bin 500 adet sahte Tekirdağ Rakısı etiketi, 3 bin adet sahte Ouzo 7 etiketi, 1.750 adet sahte rakı etiketi, 250 adet şarap tıpası, 5 adet basınç dinamosu, 5 adet su pompası, 8 adet 1 tonluk tank, 2 adet 2 tonluk tank ile 3 adet 5 tonluk tank ele geçirildi.

DHA