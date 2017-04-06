Jandarmadan sahte para operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüp'te piyasaya sürülmek üzere olan sahte para ele geçirdi. Sahte paralar incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri K.A., Ş.G. ve A.G.'nin İstanbul'da piyasaya yüklü miktarda sahte para süreceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi Fatih'te gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 900 adet sahte 100 TL bulundu.

EVE DE BASKIN DÜZENLENDİ

K.A., Ş.G. ve A.G.'nin Eyüp'teki evinde yapılan aramalarda ise piyasaya sürülmek üzere olan 3795 adet sahte 10 TL, 132 adet sahte 20 TL, 334 adet sahte 100 TL, 31 adet sahte 50 TL, 35 adet sahte 200 TL ve 154 adet sahte 100 ABD doları, sayfalarca basımı tamamlanmış ancak kesimi yapılmamış halde 1952 adet sahte 10 TL ve 148 adet sahte 20 TL ile 2 adet UV ışıkta kupür değerlerini gösteren güvenlik yazısının sahte olarak basımı amacıyla hazırlanan kaşe ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralar, incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderildi. Parada sahtecilik suçundan 3 ayrı arama kaydı bulunan ve sahte kimlik kullanan A.G. ile K.A. ve Ş.G. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA