Jandarmadan sahte rakı operasyonu

MANİSA'dan temin ettikleri sahte rakıyı İzmir'de piyasaya sürmek istediği iddia edilen 3 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin kısa süre önce de aynı suçtan dolayı yakalandığı ortaya çıktı.

İzmir İl ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin Manisa'dan temin ettikleri 'Boğma rakı' adı verilen sahte rakıyı İzmir'de piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, 3 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı takibe aldı ve Güzelbahçe İlçesi'nde durdurdu. Araçta bulunan Y.K.G., M.G. ve M.U. yakalandı, aramada damacana içinde piyasa değeri yaklaşık 10 bin 150 TL olan 97 litre sahte rakı ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 12 sahte bandrol ele geçirildi. Şüphelilerin sahte rakıyı, plastik şişelere doldurarak piyasaya sürdüğü belirlendi. Bu arada aynı kişilerin, geçen ay da yine Güzelbahçe'de yapılan operasyon kapsamında yakalandığı, bu operasyonda ise 61 litre sahte rakı ele geçirildiği İifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA