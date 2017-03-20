Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, (DHA) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. 386 parça tarihi eser, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendikten sonra koruma altına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D., B.Y., K.Ş, B.Y., M.B.'nin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kaçak kazılardan elde ettikleri tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Ekipler yaptıkları fiziki takip sonrasında eserlerin bulunduğu araca geçtiğimiz cuma günü Büyükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyonda bir valiz içerisinde Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 386 parça tarihi eser ele geçirildi. 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

KORUMA ALTINA ALINDI

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenen eserler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı olması sebebiyle koruma altına alındı.

"AĞIRLIKLI OLARAK BRONZ ESERLER"

Tarihi eserlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, "Toplam 386 adet eser yakalandı. Ağırlıklı olarak bronz eserler bunlar. Ele geçirilen ve müzelik değeri olan 386 eserden 299'u bronz ve gümüş para. Bu paralar Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait. Eserler arasında Bizans ve Osmanlı dönemine ait 5 kurşun mühür bulunuyor.

Yine eserler içerisinde bakır ve bronzdan oluşan mutfak malzemeleri; kiliselere ait hurdan, kandil, bronz haçlar ile takılar, tıp aletleri ve hayvan heykelcikleri var. Ele geçirilenler M.Ö. 5. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla tarihlendirilen bir malzeme grubu" dedi.

DHA