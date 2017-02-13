Jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 gözaltı

EDİRNE ve Keşan Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda 200 gram kokain, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve para ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde imalathane olarak kullanılan bir evde uyuşturucu üretilerek Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki eğlence mekanlarında satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahçelievler İlçesi’ndeki eve operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada 200 gram kokain, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, mermiler, 44 bin 410 lira para, 3 bin 100 madeni para, 5 cep telefonu, dürbün, banka kartları, araç anahtarı ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili 25 yaşındaki Y.Ö. ve aynı yaştaki S.Ö. gözaltına alındı. 2 şüpheli ve ele geçirilenler, Keşan’a getirildi. Y.Ö. ve S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA