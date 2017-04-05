Jandarmanın ‘Huzur operasyonu’nda 22 kişi gözaltında

BURSA’nın merkez ve 17 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dün gece gerçekleştirilen ‘Huzur Operasyonu’nda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.
Jandarma tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Huzur Türkiye-4' operasyonu kapsamında Bursa İl Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 17 ilçedeki 65 ayrı noktada kontroller yapıldı. 7 bin 269 kişi ve bin 928 aracın sorgusu yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca 2 tabanca, bu tabancalara ait 22 fişek yarım gram kubar, bir gram metamfetamin ele geçirildi.
Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 17 araca ceza kesilirken, 6 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen umuma açık bir işyeri hakkında da idari yaptırım uygulandı.
DHA