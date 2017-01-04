Kabataş'taki 'Martı Projesi' ilerliyor

KABATAŞ sahilinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan, “Kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda “Martı Projesi” olarak da bilinen, “Kabataş Transfer Merkezi Projesi”nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 2 yıl deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlanan bu projeye 2016 yılında metro ilavesi kararı verildi. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, KabataşTaksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Sahil şeridindeki yeşil bandı kesintisiz yayaya bırakacak. Böylelikle şu anda binlerce insanın tramvaya veya iskeleye ulaşmaya çalıştığı demirlerle çevrelenmiş dar kaldırımlar tarihe karışacak. Projede müze, sergi salonları ve otoparklar inşa edilmesi bekleniyor. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

DHA