Kaçak avcı, el konulan kekliği için yalvardı

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı av koruma ekipleri canlı kekliklerle av yapan kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. "Ceza yazın ama kafesteki kekliğimi geri verin. Kekliğim benim için çok kıymetli" diye yalvaran kaçak avcı için gerekli işlem başlatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı av koruma ekipleri, kaçak avcılarla mücadele için yoğun önlem aldı. Üreme mevsimi nedeniyle keklik avının yasak olmasına karşın, kafesle avlananlara karşı denetimler artırıldı. Av koruma ekipleri, Karakoyunlu ilçesi kırsalında yaptığı denetimde kimliği açıklanmayan bir kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. Kaçak avcının kafeslerdeki 4 kekliğine el konuldu. Görevlilere "Ceza yazın ama kafesteki kekliğimi geri verin. Kekliğim benim için çok kıymetli" diyen kaçak avcı için gerekli işlem başlatıldı.

Keklik ve kafeslere el konduğunu, kaçak avcı hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefetten toplam 2 bin 900 lira idari ve tazminat ceza kesildiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Üreme mevsimi olduğu için keklikler yalnız gezmektedir. Bunu fırsat bilen bazı avcılar, canlı keklikleri kullanarak keklik avı yapıyorlar. Özellikle ekiplerimiz yörede çadır kuranları takip altına aldı. Bunlardan biri tam avlanırken suçüstü yakalanmıştır. Halkımız bu tür avlanma yapan kişileri bize bildirsin. Av için kullanılan keklikleri doğaya bırakacağız. Kaçak avcılarla mücadelemiz aralıksız sürecek" diye konuştu.

DHA