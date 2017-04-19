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İstanbul Haberi: Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar

Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar

18:3119 Nisan 2017
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Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar
Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)KÜÇÜKÇEKMECE'de lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Mert Peker'i öldüren şüphelilerin olaydan hemen sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalandıkları ortaya çıktı. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelileri yakaladığı öğrenildi

Lise öğrencisini Mustafa Mert Peker'i ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından şüphelilerin sahil bölgesinden ayrıldığı tespit edilmişti. Polisin bulunduğu görüntülerde 3 şüphelinin telaşlı ve koşar adımlarla bölgeden hızla uzaklamaya çalıştığı görüldü. Asayiş şube müdürlüğü dedektiflerinin  bu görüntüleri kullanarak önce şüphelilerin eşkallerini belirlediği daha sonra kimliklerini tespit ederek yakaladığı öğrenildi.

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DHA

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