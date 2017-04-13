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İstanbul Haberi: Kadıköy'de kadınlardan 'Hayır' yürüyüşü

Kadıköy'de kadınlardan 'Hayır' yürüyüşü

22:0813 Nisan 2017
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Kadıköy'de kadınlardan 'Hayır' yürüyüşü
Kadıköy'de kadınlardan 'Hayır' yürüyüşü

 

HaberKamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan yaklaşık 300 kadın ellerinde balonlarla  'Hayır' yürüyüşü gerçekleştirdi.  HDP'nin düzenlediği etkinlikte 'Kadınlar Birlikte Hayır Diyor' yazılı pankart açan kadınlar Bahariye Caddesi'nden Mühürdar Caddesi üzerindeki Kalkedon Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde renk renk balonlar ve dövizler taşıyan kadınlar 'Hayır' sloganları attı. Kadınlar yürüyüş boyunca cadde üzerindeki esnaftan ve vatandaşlardan 16 Nisan Referandumunda 'Hayır' oyu kullanmalarını istediler. Yürüyüşün ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.
 

DHA

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