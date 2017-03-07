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İstanbul Haberi: Kadıköy'de korkutan çatı yangını

Kadıköy'de korkutan çatı yangını
03:317 Mart 2017
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Kadıköy'de korkutan çatı yangını
Kadıköy'de korkutan çatı yangını

KADIKÖY'de 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Gömeç Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında tüm mahalle panikle sokağa çıktı. Bazı bina sakinleri yangının çıkmasına sebep olduğunu düşündükleri çatıya izolasyon yaptıran apartman yöneticisine tepki gösterdi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA

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