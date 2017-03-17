Kadıköy'de tarihi eser operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Kadıköy’de bir evde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na uygun olmayan tarihi eserler bulunduğu yönünde bir ihbar geldi. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek adrese 14 Mart Salı günü operasyon düzenledi.

47 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

Yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait 42 madeni sikke, üzerinde çatlak ve kırıklar bulunan 2 tane ağırşak, topraktan yapılmış bir kandil, sapı olmayan bir kaşık ve 5 santimetre uzunluğunda kemik görünümlü bir obje ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki Z.S.G. adlı kadın gözaltına alınarak, Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

TARİHİ ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen 47 parça tarihi eser incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi. Z.S.G. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.



DHA