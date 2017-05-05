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Tokat Haberi: Kadın doktor, baba ve oğlu tarafından tartaklandı

Kadın doktor, baba ve oğlu tarafından tartaklandı

18:045 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Kadın doktor, baba ve oğlu tarafından tartaklandı
Kadın doktor, baba ve oğlu tarafından tartaklandı

 BİRECİK Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Yasemin Y., muayeneye gelen kalp hastası Sadin K. ile oğlu Önder K. tarafından tekme-tokat dövüldü. Acil serviste yaşanan kavga anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kalp rahatsızlığı bulunan Sadin K. yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil 10 günlük 'iş göremez' raporu verilen Dr. Yasemin Y.'nin şikayeti üzerine,  polis Sadin K. ile oğlu Önder K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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