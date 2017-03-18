Kadın futbol takımının minibüsü kaza yaptı: 14'ü futbolcu 18 kişi yaralandı

TÜRKİYE Futbol Fedarasyonu Kadınlar 2'nci Liginde mücadele eden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs, Malatya'ya giderken devrildi. Kazada 14'ü kadın futbolcu, 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Patnos ilçesindeki Yeni Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Malatya'da oynanacak Konya İdmanyurdu Spor maç için Ağrı Birlikspor takımı futbolcuları minibüsle Ağrı'dan yola çıktı. Kamil Bayram yönetimindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, sürücüsünün karlı ve buzlu yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada Birlikspor'un 14 futbolcusu, sürücü ile 3 yönetici yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan futbolcu Dicle Aslan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA