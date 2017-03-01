Kadın işletmecinin çığlığı silahlı soyguncuyu kaçırttı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)– ANTALYA’da pompalı tüfekle marketi soymaya çalışan maskeli soyguncu, işyeri sahibi 45 yaşındaki Şirin Temel'in çığlık atması üzerine paniğe kapılıp 200 TL alarak kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 4878 Sokak'ta meydana geldi. Geçen yıl trafik kazasında eşini kaybeden Şirin Temel, işlettiği markette kasadaki parayı saymak üzereyken, elinde pompalı tüfek, maskeli bir kişi içeriye girdi. Silahı Temel’e doğrultan şüpheli, kasadaki paraları istedi. Temel, çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan soyguncu, kasanın yanında duran 200 TL’yi alıp kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA