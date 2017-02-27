Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aksaray Haberi: Kadın sürücü otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kadın sürücü otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
17:4927 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Kadın sürücü otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Kadın sürücü otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

AKSARAY’da 53 yaşındaki Gülşen Bedir'in, direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içinde sıkışan Bedir, AFAD ekibinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Kireçlik Mevkii’nde meydana geldi. Gülşen Bedir idaresindeki 06 UU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçenler kazayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Gülşen Bedir'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir, sedyeyle kayalıklardan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Gülşen Bedir, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar