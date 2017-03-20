Kadın ve çocuklar için Adli Görüşme Odası uygulaması başlıyor

ADALET Bakanlığı tarafından çocuk ve kadınlar başta olmak üzere diğer kırılgan grupların ifade ve beyanlarında ikinci bir mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Adli Görüşme Odası uygulaması hayata geçirildi. Bu amaçla 31 pilot oda hazırlandı. Uygulama önümüzdeki ay başlayacak.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiği veya faille yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte yer alan ve diğer kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyete geçirilmesi planlanan 'Adli Görüşme Odası' konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Akka Antedon Otel'de 8 Nisan'a kadar sürecek UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) destekli toplantıya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile 22 ilin cumhuriyet başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ve akademisyenler katıldı.

'ÖNEMLİ BİR İŞLEV YERİNE GETİRECEK'

Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Yusuf Önçırak, 2012- 2014 yılları arasında 'Çocuklar İçin Adalet Projesi' kapsamında Çocukla Adli Görüşme Odası'nın (ÇAGO) kurulduğunu hatırlatarak, projenin kapsamının kadın, engelli, göçmen gibi adli süreçlerde mağdur olmaları olası tüm kırılgan grupları kapsayacak şekilde genişletildiğini ve Adli Görüşme Odaları şeklini aldığını anlattı. Adli Görüşme Odaları'nın kuruluş amacının adli sisteme bir şekilde dahil olan kırılgan grupların soruşturma ve kovuşturma aşamasında ikincil mağduriyetlerini önlemek ve uygun fiziksel ortamda, onları örselemeden, psikolojilerini gözeterek ifadelerini almak olduğunu kaydeden Önçırak, Adli Görüşme Odaları'nın önemli bir işlevi yerine getireceğine inandığını söyledi.

31 PİLOT ODA HAZIR

UNICEF Çocuklar İçin Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu Göktan Koçyıldırım, 31 pilot Adli Görüşme Odası'nın hazır olduğunu belirtti. Türkiye'de 2015 yılında savcılık ve polis merkezlerine gelen mağdur çocuk sayısının 142 bin 179 olduğunu, 180 bin dolayında da hakkında dava açılan çocuk olduğunu kaydeden Koçyıldırım, buna kırılgan grupların da eklendiğinde hacmin daha arttığını vurguladı. Bu açıdan bakıldığında Adli Görüşme Odaları'nın çok önemli olduğuna işaret eden Koçyıldırım, "Hepimiz farkındayız, Adalet Bakanlığı da bizler de sizler de. Hiçbir reform kendiliğinden mükemmel şekilde hayata geçirilemiyor. Elbette ki bir sürü aksaklık yaşayacağız, bir sürü sorunumuz olacak ama ben en azından bugüne kadar ki tecrübelerimden söyleyebilirim; bu konuda ülke olarak iyi bir yoldayız ve bu sorunların da zaman içerisinde aşılabileceğini düşünüyorum" dedi.

UYGULAMA 3 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adil Görüşme Odası uygulamasının 3 Nisan'da başlayacağını anlattı. Adli Görüşme Odası hakkında bilgi de veren Solmaz, "İfade ve beyan verecek çocuklardan suça sürüklenen, mağdur ve tanıkların beklediği bekleme odası, adli görüşmeci ve çocuğun görüştüğü görüşme odası, video konferans sistemiyle SEGBİS kurulu olan savcı, avukat ve çocuğun ailesinin görüşmeyi izlediği teknik oda olarak düzenlenmiştir" diye konuştu.

'YENİ DELİLİN KALİTESİ ARTACAKTIR'

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir de "Bu sistemin iyi işlemesi etkin işbirliği ve farkındalık gerektirmektedir. Öncelikli olarak hakim ve savcılarımız bu odaları kulanım amaçlarına uygun şekilde kullanmaları yönünde teşvik edilmelidir. Burada alınan ifadeler maddi hakikatin ortaya çıkmasına, adaletin sağlanmasına üst düzey katkı sağlayacaktır. Yeni delilin kalitesi artacaktır. Bu amaca ulaşmak için sosyal çalışma görevlilerinin yani uzmanların etkin, sürdürülebilir ve verimli bir hizmet üretmesi çok önemlidir" dedi.

DHA