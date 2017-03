“Kadının yapabileceğinin sınırı yok”

– Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından başlatılan “Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı” kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “Kadının yapabileceğinin sınırı yok” dedi.

Özel sektör ve kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerden satın alımların artması için “Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı” kampanyası başlatan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kampanyanın tanıtımını yaptı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in onur konuğu olduğu etkinliğe Boyner Holding, Borusan Holding, Garanti Bankası ve Turkcell gibi kuruluşların üst düzey yöneticileri ve satın almacılar katıldı.

Zorlu Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, hükümet olarak özellikle kadınların iş gücüne katılımı konusunda gayret sarf ettiklerini belirtti.

Burada başarılı netice alabilmek için hükümetin yanı sıra STK’ların, üniversitelerin ve bu konudaki bütün paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Başarı ancak bu şekilde gelir. O nedenle bu farkındalık anlamında oluşturulan bütün organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun evet, ama bize düşen ne ise, bunu hep birlikte yaparak, yolu hızlıca kat edeceğiz” dedi. Girişimci anlamında da kadınlarımızın sayısının her geçen gün arttığını ve geliştiğini belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Girişimcilik işin başlangıç kısmıdır. Esas mesele ondan sonra başlıyor. Sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız Bu noktada tedarik zinciri çok önemlidir. Kadın girişimci sayımızı artırmak istiyorsak, tedarik zinciri konusunda projelerimizi çoğaltmalıyız. Ekonomi Bakanlığı olarak sizlerle birlikte bu konuda konusunda özel bir çalışma yapacağız” dedi.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar toplantıda yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Bugün 8 Mart, her sene olduğu gibi bu sene de 8 Mart vesilesi ile gerek dünyanın gerekse Türkiye’nin her yerinde gündemde kadın var, kadın istatistikleri konuşuluyor kadınların güçlenmesi için çözüm önerileri, iyi uygulamalar, başarı hikayeleri paylaşılıyor. Hepimiz biliyoruz ki sadece 1 gün değil her gün bu duyarlılık içinde olduğumuz zaman farkındalık artacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşacağız” dedi.

TÜİK’in 2016 kadın istatistiklerine göre Türkiye’de kadının iş gücüne katılım oranının iş arayanlar dahil sadece yüzde 31,5, istihdama katılım oranının ise yüzde 27.5 olduğunu vurgulayan Sanem Oktar, bu oran ile Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en son sırada yer aldığını açıkladı. Sanem Oktar, “Şayet Türkiye, bu oranı güçlü ve istikrarlı politikalar ile OECD ortalaması olan yüzde 63’e yükseltebilirse, McKinsey Küresel Enstitüsü öngörülerine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı 2025 yılında yaklaşık yüzde 20 oranında arttırarak, beklenenden 200250 milyar dolar daha fazla büyümeye ulaşacaktır” dedi.

KAGİDER’in kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımını desteklemek ve arttırmak gibi bir misyonu olduğunu ifade eden Sanem Oktar, “Çünkü bugün dünyada her 100 erkek girişimci için sadece 69 kadın girişimci var. Ve yapılan araştırmalar şunu söylüyor; eğer dünyada kadın-erkek cinsiyet eşitliği sağlanabilirse küresel gelirde 28 trilyon dolarlık bir artış olacaktır. Tam da bu noktada kampanyaya atıfta bulunan Sanem Oktar, “Biz diyoruz ki “kadından almalı, memleket kazanmalı. İster özel sektör ister kamuda olsun kadın üreticilerden alım yapmak, bunun için öncü olmak ve bugünün sonunda şampiyonlar çıkarabilmek ana hedefimiz. Ben eminim bugün burada da bu şampiyonlar oturuyor. Özel sektör kadar hükümetin de kadın girişimcileri desteklemesi ve kadın tedarikçileri de satın alma süreçlerine dâhil etmesi gerekiyor. Kadın girişimciliğini geliştirmek istiyorsak kamu ve özel sektör hep birlikte çalışmamız gerek” dedi.

Kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alınmasının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirten Sanem Oktar, “Neden kadından almalı, diyoruz. Çünkü kadının yönettiği üretimde hata oranı daha az oluyor. Ayrıca kadınlar daha organize ve çözüm odaklı çalışıyorlar. Bir de bunun ekonomik kalkınma boyutu var. Kadın üreticilerinden mal ve hizmet alarak ülke ekonominin gelişmesine ve daha fazla kadının iş hayatına dâhil olmasına katkı sağlarsınız. Kadınların ekonomiye dâhil olması demek GSMH’nın yüzde 20 artması anlamına geliyor. Kadınlar girişimci olunca daha fazla kadını istihdam ediyor. Ekonomik olarak güçlenen kadın, hem ailesinin hem de toplumun güçlenmesine katkı sağlıyor” dedi.

Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürü Billur Demet Atan ise yaptığı konuşmada, ister girişimci olsun ister istihdam olsun, kadınlarımız için ülkemizde alınması gereken uzun yol ve ev ödevlerimiz olduğunu, ancak kadın gücü ve toplum olarak bunların üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için, kadınların ekonomiye katılımının artması gerektiğini söyleyen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, kampanyanın lansmanında yaptığı konuşmada "Ülkemizde kadın ve erkeğin nüfus içindeki oranı eşitken, kadınların işgücüne katılımı yalnızca yüzde 27 seviyesinde. Her 100 girişimcinin ise sadece 8'i kadın. Garanti Bankası olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalarla bu oranın artmasına katkı sağlıyoruz. Kadın girişimcileri odağına alan ilk özel banka olarak, iş hayatındaki kadınları desteklemek, güçlenmelerini sağlamak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 2006 yılından bu yana çalışıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerimizi finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak 4 temel başlıkta ele alıyoruz. Kadın girişimcilerin yeni müşteri kazanarak işlerini büyütmesi için yeni pazarlara açılmalarına verdiğimiz önem doğrultusunda, KAGİDER'in düzenlediği 'Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu' ile 'Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı' kampanyasına destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Böylece kadın girişimcilere; yeni müşteri kazanma, işlerini büyütme ve ihracatlarını artıracak işbirliklerine imza atma konularında önemli fırsatlar sunulmasına katkıda bulunuyoruz. Kadın girişimcilerin ekonomiye dahil olmasını sağlayacak benzer çalışmalarda yer almayı, bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen ise, şirket olarak kadın çalışanları için hayatı kolaylaştıran uygulamalar başlattıklarını kaydederek, “Telekom ve teknoloji dünyasına baktığınızda yüzde 49 kadın çalışanımız ile dünya standartlarındayız. Yoğun olarak mühendis çalıştıran bir şirketiz. İş başvurularında hala erkek ağırlığını görüyoruz. Kadınlarımızın, kızlarımızın mühendislik ve teknolojiye olan ilgisini artırmalıyız” dedi. (lı)

DHA