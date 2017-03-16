Kadınlar 'Akıllı Köy'de ilk hasadı yaptı

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde belediyenin desteğiyle 80 dönüm arazi üzerine kurulan Akıllı Köy'de marul hasadı yapan kadınlar, kazandıkları gelirle evin giderlerine ortak oldu. Koçarlı'da geçen yıl arazisi Koçarlı Belediyesi'nden verilen, sponsorluğunu ise Vodafone ve Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri (TABİT) firmasının üstlendiği Akıllı Köy'de ilk hasat yapıldı. Kasaplar Mahallesi'nde 80 dönüm arazi üzerine kurulan seralarda mahalleli kadınlar marul üretti. Fideleri diken kadın üreticiler, topladıkları marulları satarak evlerinin eksikliklerini giderdi.

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, seralarda çalışan kadınları ziyaret ederek çalışmalarına her zaman destek olacağını söyledi. Alın terinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, şöyle dedi:

"Burada eskiden çamur yüzünden yürünemiyordu. Arazimizi böyle değerli hale getirdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim insanlarımız, hele ki kadınlarımız sosyalleşmelidir. Akıllı Köy'de tarımla teknoloji birleşti. Geçen yıl yetişmez denen mevsimde kavun ekimi yapıldı ve yetişti."

İlk etapta çalışırken zorlandıklarını, ancak para kazanmaya başlayınca büyük bir haz aldıklarını söyleyen kadınlardan Rukiye Çatal, "Akıllı Köy'ün ilk kadın girişimcilerindenim. İki aydır marul yetiştiriyoruz. Hasatlarımızı yaptık. 2 bin 500 marul satarak, 1800 lira para kazandım. Bu parayla da evime güneş enerjisi taktırdım" dedi. Kadın üreticilerden Hatice Yaman ise, "2 aydır marulları yetiştirdim, sattım. 1700 lira para kazandım. Bu parayla evimin eskiyen çatısını onardım. Çok mutluyum" diye konuştu.

DHA