Kadınlar en iyi kuru fasulye ve bulgur pilavı için yarıştı

ISPARTA'da kadınlar arasında en iyi kuru fasulye ve bulgur pilavı yapma yarışması düzenlendi. 12 kadın, Türk mutfağının değişmezi kuru- pilavı en güzel şekilde pişirmek için yarıştı.

Isparta'da yöresel yemeklere dikkati çekmek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliğinde 'En İyi Kuru Fasulye ve Pilav Pişirme Yarışması' düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan yarışmaya 12 kadın katıldı. Kadınlar, müdürlük yemekhanesinde pişirdikleri kuru fasulye ve bulgur pilavına kendi hazırladıkları sosları ekleyerek jürinin beğenisine sundu.

4 kişilik jüri, 12 kuru fasulye ve pilavın tek tek tadına bakarak karar verdi. Yarışma sonunda Direkli Köyü'nden Malike Nizam birinci, Yakaören Köyü'nden Cemile Akpınar ikinci, Bozanönü Köyü'nden Fadime Aras üçüncü oldu. Dereceye girenler çeyrek altın, düdüklü tencere ve fincan takımıyla düllendirildi. Diğer yarışmacılara ise fincan takımı hediye edildi.

Yarışmayı takip eden Ak Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, gençliğin daha çok fastfood ürünleri tükettiğini belirterek, bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Milletvekili Yüce, yöresel yemeklerin yeni nesle anlatılması ve değerinin ortaya konması açısından önemli olan bu tür yarışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Turgut da yöresel yemeklerin ve lezzetlerin taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise kuru fasulye ve pilavın hem Türkiye hem de Isparta için çok önemli olduğunu söyledi.

Yarışma sonunda vatandaşa kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

DHA