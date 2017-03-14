Kadınlar Erciyes dağında 'Mor renk, menekşede güzel' pankartı açtı

KADINA yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kadınlar Günü' tırmanışı, Erciyes Dağı eteklerindeki 22 bin 54 metre yüksekliğindeki Dikkartın zirvesine gerçekleştirildi.

Kayseri'de kurulu Arlberg Spor kulübünün Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kadınlar Günü' tırmanışı hafta sonunda başarı ile gerçekleştirildi. Sosyal sorumluluk projesi olarak ilki 3 yıl önce Özgecan anısına düzenlenen Koç Dağı tırmanışı, o yıldan sonra düzenli olarak her yıl yapılmaya devam etti. Aşırı rüzgar ve tipi nedeniyle Koçdağı yerine bu kez Dikkartın'a tırmandıklarını belirten Dağcılık lideri Nuray Karakaya, "Amacımız; Kadına yönelik şiddet, taciz, cinayet ve çocuk evliliklere dikkat çekmektir. Bu amaçla yapılan tırmanışımıza katılım her geçen yıl daha da ilgiyle artmaktadır. Bu yıl hava koşullarında dolayı Koç Dağı Yerine Erciyes'in güney yüzünde Gereme Harabelerinde bulunan Dikkartın zirvesine yapıldı" dedi.

Kayserili kadın dağcılar Dikkartın zirvesinde 'Mor renk güzeldir ama sadece menekşede' yazılı pankart ve ardından, 15 metrekarelik Türk bayrağını açtı. Zirve dönüşü, kadınlara Alberg Spor Kulübü tarafından hazırlanan hatıra madalyonları takıldı.

DHA