Kadınlar Günü cinayetine ömür boyu hapis cezası

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, birlikte yaşadığı 47 yaşındaki Nermin Akçay'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürmekle suçlanan 62 yaşındaki Ali İleri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 8 Mart'ta Buca 921 Sokak'taki evde meydana geldi. Emekli Ali İleri, bir yıldır birlikte yaşadığı belirtilen Nermin Akçay ile para yüzünden tartıştı. İddiaya göre Nermin Akçay, çekmeceden aldığı bıçakla Ali İleri'ye saldırdı. Başını elleriyle kapatan İleri, bıçakla hafif yaralandı. İleri, elinden aldığı bıçakla Akçay'ı 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis Merkezi'ne giderek teslim olan İleri, gözaltına alındı. Tutuklanan Ali İleri hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ali İleri, Nermin Akçay'ın annesi Sevim Akçay, oğlu Muzaffer Kadı ve taraflarin avukatları katıldı. Duruşmada, savcının bir öncesi duruşmada verdiği, sanığın ömür boya hapis cezasına çarptırılmasını istediği mütalaasına karşı savunma alındı. Sanık avukatı, olayda haksız tahrik olduğunu öne sürdü, müvekkilinin mahkemedeki iyi halinin de göz önünde bulundurularak cezada indirim uygulanmasını talep etti. Hakim Ali Mithat Özçakmaktaşı başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanık Ali İleri'ye, herhangi bir ceza indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezası verdi.

DHA