Kadınlar Günü'ne gidenlerin otobüsü devrildi: 7 ölü, 39 yaralı (4)

KADIN KURULTAYI’NA GİDİYORLARDI

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Türk MetalSen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, daha önce yaşamını yitirenler arasında olduğu bildirilen Refika Barışsever’in yaralı olduğu anlaşıldı. Kazada Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamını yitirirken, halen İnegöl Devlet Hastanesi’nde 34, İnegöl’deki bir özel hastanede 1, Bursa’daki hastanelerde 2 ve Bozüyük Devlet Hastanesi’nde de 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

Türk Metal Sendikası Bursa 1’nolu Şubesi’ne üye kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22. Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara’ya gittikleri öğrenildi. Kadınların bu sabah neşe içinde otobüslere binmeden önce çektikleri ları da sosyal medya hesaplarına yükledikleri görüldü.

Kazada yaralananlar arasında bulunan Türk Metal- Sen Kadın Kolları Başkanı Selda Tekman’ın da yaralı olduğu öğrenildi. Tekman’ın dün doğum gününü kutladığı da bildirildi.

Kaza nedeniyle diğer üç otobüsün de Ankara’ya gitmeyerek Bursa’ya döndükleri ve Kurultayın da kaza nedeniyle ertelendiği bildirildi.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU İNEGÖL’DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaza nedeniyle Ankara’dan uçakla Yenişehir’e buradan da karayoluyla İnegöl’e gelerek Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, ölenler rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Kadının emeğin asli unsuru olduğunu ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Doğururken emek veriyor. Büyütürken emek veriyor. Bütün bu emeğin karşılığını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anmamız mümkündür ama hakkını verebilmemiz mümkün değildir. Bu acı hadise vesilesiyle kadınımızın hukukunu daha güçlü bir şekilde merkeze alabilmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Yarın onların kutlayacağı bir gündü ama Türk iş camiası için buruk bir anı gününe dönüştü ne yazık ki" dedi.

Trafik kazalarının büyük oranda insan hatasından oluştuğunu da ifade eden Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Keşke daha tedbirli ve daha duyarlı olunabilse. Özü itibariyle yağışlı bir gün değil, karlı bir gün değil, otoban bir yol. Tabii işin bu boyutunu Emniyet ve Trafik değerlendirecektir. Bize düşen acıları paylaşarak azaltmaktır. Burada 7 vefat eden emekçi kadınımızın ailelerini ziyaret ettik. Şu anda morgda son cenaze otopsisi yapılıyor, o da teslim edilecek ailelere. Bizim görevimiz, acıları paylaşarak azaltmaktır. Esasında yarın itibariyle paylaşarak büyütecekleri bir mutluluk için Ankara’ya gidiyorlardı, Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşabilmek için gidiyorlardı. Ama böyle bir acı oluştu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Başbakanımızın da taziye dilekleri var. Gelmeden, Ankara’dan hareket etmeden önce onlarla da bu acıyı paylaştık. Yarın Türk-İş’in bu Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart dolayısıyla organize ettiği Ankara’daki toplantı da ertelendi. Gelecek yıllarda hem bu üzüntüyü paylaşacakları, hem bu üzüntüden emekçi kadın adına olumlu vesileler üretebilecekleri bir sürece de vesile olmasına da temenni ediyorum. Tekrar ailelerin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Türk-İş camiasının başı sağ olsun."

DHA