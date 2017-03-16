Kadınlar koğuşunun en zengin ağaları

BURSA'da kurdukları saadet zincirleri ile piyasayı milyonlarca lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 46 yaşındaki Özlem Akçeşme ile 38 yaşındaki Arzu Mertgil, Bursa'nın Yenişehir İlçesi'ndeki Yüksek Güvenlikli Kadın Cezaevi'nde aynı koğuşta kalıyor. Cezaevi çalışanları tarafından, 'Kadınlar koğuşunun en zengin ağaları' olarak adlandırılan Akçeşme ile Mertgil devam eden savcılık soruşturmalarından sonra hakim karşısına çıkarılacak.

Bursa'da bir şirkette 24 yıldan bu yana mali müşavir Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zenginleri, iddiaya göre kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek, buna katılmaları için ikna etti. Özlem Akçeşme, bu kişileri, dışarıdan hiç kimseyi kabul etmedikleri için fona girdiklerini patronlarına söylememesi için özellikle uyardı. Kısa sürede saadet zinciri oluşturan Akçeşme, para verenlere önce aylık yüzde 8- 10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. İnandırıcı olmak içinde kendisine elden para veren kişilere, 'para yerine yerleşti, hatta yavrulamaya bile başladı' yazılı mesajlar gönderdi.

Daha sonra kar payını aylık yüzde 25-50'ye çıkartan ve daha fazla para almaya başlayan Akçeşme'ye bir iş adamı 50 milyon dolar verirken, bazıları ise kendilerine ait ve arkadaşlarından aldıkları ödünç paraları daha fazla kazanmak amacıyla Özlem Akçeşme'ye verdi.

Geçen temmuz ayından sonra kar payı dağıtamayan Özlem Akçeşme, arayanlara ise, "OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz", "Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu", "Para Merkez Bankası'nda rahat olun" gibi mesajlar gönderdi. Bir arada psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek hastaneye yattı. Para verenlerin şikayeti üzerine Akçeşme önce işinden atıldı geçtiğimiz aralık ayında da tutuklandı.

EVİNDE 18 PERUK BULUNDU

Bursa'da yaşayan bir başka kadın dolandırıcı Arzu Mertgil ise, 'Ponzi' adı verilen bir nevi saadet zinciri oluşturarak tespit edilen 60 kişiden 13 milyon lira dolandırdı. 'Ponzi Arzu' olarak tanınan Arzu Mertgil, işlediği her suçtan sonra tanınmamak için peruklarını değiştirip farklı kıyafetler giyerek bunları sosyal medya hesabından paylaştı. İletişim kurduğu kurbanlarının kendisine güvenmesi için evine giden, verdikleri tüm ikramları kabul edip onlar ile hatıra ları dahi çektiren Mertgil, geçen şubat ayında Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde yakalandı. Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada 18 peruk ve çok sayıda kıyafetler bulundu. Mahkemeye çıkartılan Mertgil de Özlem Akçeşme gibi 'Dolanıcılık' suçundan tutuklandı.

AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR

Piyasadan milyonlarca lira dolandıran Özlem Akçeşme ile Arzu Mertgil, Bursa'nın tek kadın cezaevi olan Yenişehir İlçesi'ndeki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalıyor. 120'si siyasi olmak üzere toplam 240 kadın hükümlü ve tutuklunun kaldığı cezaevinde Özlem Akçeşme ile Arzu Mertgil'in dolandırıcı ve hırsızların bulunduğu aynı koğuşta kaldıkları öğrenildi. Soruşturmaları devam eden Özlem Akçeşme ve Arzu Mertgil, cezaevi çalışanları tarafından, 'Kadınlar koğuşunun en zengin ağaları' olarak adlandırılıyor. Akçeşme ile Mertgil devam eden savcılık soruşturmalarından sonra hakim karşısına çıkacaklar.

DHA