Kadınlara 'Evde bir gün iş yapmayın' çağrısı

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA) İZMİR Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın, dünyanın 50 ülkesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek şiddetine karşı ve kürtaj hakkını savunmak için kadınların 24 saatlik grev yapacağını, işe gitmeyeceklerini, evde temizlik, alışveriş yapmayacaklarını söyledi. Aydın, Türkiye'deki kadınlara da, bu eyleme destek için evde bir günlük iş yapmama çağrısı yaptı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Kadın Meclisi yönetici ve üyelerinin de katıldığı toplantıda Aydın, kapitalist sistemlerce 8 Mart'ın içini boşaltmak, bir mücadele ve dayanışma günü olmaktan çıkartmaya çalışıldığını söyledi. Aydın "8 Mart'ı yazar kasaların soğuk tuşlarında dondurarak ranta dönüştürmeye, sözüm ona yandaş sarı kadın dernekleri kurdurarak 'lay lay lom'la geçiştirilmeye çalışılıyor" dedi. Aydın, 8 Mart Dünya Kadınları gününde yapılmak istenen mitinglere de izin verilmediğini söyledi.

'HAYIR' MESAJI

Siyasi iktidarın kadınları çalışma hayatına katma yönündeki politikalar yerine, istikamet olarak evin yolunu gösterdiğini öne süren Aydın, bunu asla kabul etmediklerini söyledi. Aydın "Bizi denetlemeye çalışana, yasak koyana, yok sayana, aşağılayana, taciz edene, şiddet uygulayana, kadın cinayetlerine 'hayır' diyoruz. 'Hayır' demek bizden öyle uzak bir şey değil. Şimdi bütün hayırları topladık ve bu sefer hep birlikte 'hayır' demeye hazırlanıyoruz" dedi.

DHA