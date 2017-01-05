Kadınlardan profesyonel aşçılara yöresel yemek kursu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kadınlar, profesyonel aşçılara yöresel yemeklerle ilgili eğitim verdi. 2 günlük eğitimde kadınlar aşçılara yöresel yemeklerin usulüne uygun nasıl yapılacağını anlattı.

Alanya Belediyesi tarafından 2 yıldır düzenlenen ve kadınlara ilçenin yöresel yemeklerinin öğretildiği 'Yöresel Yemek Atölyesi Projesi'nde eğitim alan kadınlar ve eğitmenler, bu kez profesyonel aşçılara yöresel yemekleri pişirme tekniklerini anlattı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü Mutfağı'nda, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri ve yönetim kurulundan oluşan gruba; 2 günlük kurs programında aralarında Gülüklü Çorba, Göleviz Yemeği, Kırtaki, Darı Çorbası, Ülübü Piyazı, Alanya Çöreği, 'S' Pasta ve Öksüz Helvası 20 çeşit yöresel lezzetin usulüne uygun hazırlanışı öğretildi. Kursun kapanış organizasyonuna Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Gastronomi Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Zelal Polat ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri katıldı.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Baki Budak, Alanya'nın yöresel lezzetlerini turizm sektöründe tanıtacaklarını belirterek, "Şimdiye kadar bizden profesyonel olarak öğrenci ve çalışanlara eğitim vermemiz isteniyordu ama bugün biz eğitim aldık. Mutfak kültürümüzün ne kadar geniş olduğunu, yöresel yemeklerimizi turizme nasıl katacağımızı ve yaptığımız yemekleri nasıl sunabileceğimizi burada öğrendik. Umarım burada öğrendiklerimizi de turizm sektöründeki arkadaşlarımızla beraber, tesislerimize gelen misafirlerimize Alanya yemeği olarak tanıtacağız" dedi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da "Ev hanımlarına verdiğimiz yemek kursumuzu bu defa profesyonel aşçılar için düzenledik. Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği yönetim kurulu ve üyeleri bugün misafirimizdi. 2 gün süren kursumuzda 20 çeşit geleneksel Alanya yemeklerini yaptık. Geleneksel yöntemlerle yapılan lezzetlerimizi profesyonel aşçılara aktarmaktan dolayı son derece mutluyuz" diye konuştu.

DHA