Kadınları idrar kaçırma hastalığı eve hapsediyor

MERSİN'de üroloji uzmanı Opr.Dr. Mehmet Ali Kılıç, son dönemde artan idrar kaçırma hastalığının kadınları eve hapsettiğini söyledi.

Kadınların sosyo kültürel açıdan, idrar kaçırma hastalığından utanarak doktora bile gidemediğini belirten Dr. Mehmet Ali Kılıç, özellikle bu sayının Anadolu kadınları arasında çok fazla olduğunu anlattı. Tedavi ettiği hastaların çoğunun, idrar kaçırma hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dahi bilmediğini kaydeden Kılıç, "İdrar kaçırma olayı kadınlar için gerçekten çok büyük sosyal problem. Her şeyden önce kadınlar eşine, çocuğuna dahi bu durumu anlatamıyor. Anadolu kadını daha içine kapalı bir yapıya sahip olduğu için bunu hastalık olarak değil, ayıp olarak görüyor. Kadınlar bu hastalık yüzünden misafirliğe bile gitmiyor. Uzak bir yere yolculuğa gitmekten çekiniyor. Çünkü bu kadınlar her 15 dakikada idrar yapma isteği duyan kadınlar. Tamamen eve kapanan, sosyal hayatı olmayan, sadece bu problem için kendini kısıtlayan kadınlarımız var" dedi.

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜZDE 90

İdrar kaçırma hastalığının kadınlar için sosyal açıdan büyük bir problem olduğuna dikkat çeken Kılıç şunları söyledi:

"Stres idrar kaçırma ile doğumlara bağlı olarak kasların gevşemesiyle oluşan iki tip idrar kaçırma hastalığında da tedavideki başarı oranı yüzde 90. Çok doğum yapmış ve 40 yaşın üzerindeki kadınlarda daha sık görülüyor. Sağlık açısından özellikle mantar enfeksiyonları çok sık görülüyor hasta kadınlarda. Bu yüzden hasta kadınların tedavi için hastaneye başvurup sosyal hayata yeniden katılması lazım."

DHA