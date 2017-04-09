Kadınların kavgası, sokak kedilerine yaradı

BURSA'nın Merkez Yıldırım İlçesi'nde apartmanın ortak kullanım alanının havalandırılması ve ayakkabı dolabı konulması yüzünden, aynı katta oturan 49 yaşındaki Filiz Öner ile 51 yaşındaki Meryem Kaya arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Filiz Öner'in kolundan yaralandığı kavga sonrası taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. Şikayet dosyası, Uzlaşma Büro Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı şikayetini geri alması konusunda Meryem Kaya'yı ikna ederken, Filiz Öner ise uzlaşmaya yanaşmadı. Kaya'nın ısrarı sonucu Filiz Öner, komşusunu ancak sokak kedilerine dağıtılmak üzere 14'er kiloluk 4 poşet kedi maması alınması koşulu ile affedeceğini söyledi. Bunu kabul eden Meryem Kaya, aldığı kedi mamalarını teslim etti. Bu mamalar Filiz Öner tarafından sokak kedilerine dağıtırken taraflar ise şikayetlerini geri aldı.

Merkez Yıldırım İlçesi Yenimahalle'de bulunan apartmanın 5'nci katında oturan Filiz Öner ile Meryem Kaya arasında, katın ortak alanı olan bölümüne ayakkabı konulması ve buranın havalandırılması nedeniyle zaman zaman yaşanan gerginlik, geçen şubat ayında kavgaya dönüştü. Filiz Öner'in kolundan yaralandığı olay, Öner'in şikayeti üzerine polise intikal etti.

Bunun üzerine Meryem Kaya da Filiz Öner'den davacı oldu. İfadelerin alınmasından sonra Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen şikayet dosyası, Uzlaşma Büro Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci'ye verildi. Savcı Demirci ise tarafların anlaşması için Bursa Adli Sicil Şubesi Müdürü Uzlaştırmacı Figen Kaynar'ı görevlendirdi.

'KEDİLERE MAMA ALIRSA AFFEDERİM'

Kaynar, ayrı ayrı görüştüğü taraflardan Meryem Kaya'yı uzlaşma konusunda ikna ederken Filiz Öner ise davacı olmakta ısrar etti. Yapılan görüşmeler sonunda Öner, kendisi gibi ev sahibi olan komşusunu bu kez sokak kedilerine dağıtılmak üze 14'er kiloluk 4 poşet kedi maması alması koşulu ile affedeceğini söyledi. Bu teklifi kabul eden Meryem Kaya, satın aldığı kedi mamalarını Uzlaştırma Bürosu'na getirip Figen Kaynar'a teslim etti. Kaynar da bu mamaları Filiz Öner'e verdi.

Aldığı mamaları sokak kedilerine dağıtan Filiz Öner, 'Keşke bu kavga olmasaydı. Dosya uzlaşma bürosuna gidince anlaşmamız gerektiğine inandım. Bu sırada aklıma çok sevdiğim sokak kedileri geldi. Uzlaştırmacıya komşumu, ancak çok sevdiğim sokak kedilerine mama alması halinde affedeceğimi söyledim. O da teklifi kabul edince, komşular arasındaki kavga kedilere yaradı' dedi.

DHA