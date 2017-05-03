Kadir Topbaş, Samsun'da şoför koltuğuna geçti

SAMSUN'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Vali İbrahim Şahin'i ziyaret etti. Başkan Topbaş, Valiliğe makam aracını kendisini kullanarak geldi. Ziyaret sonunda Vali Şahin, Başkan Topbaş'ı araca kadar uğurladı. Şoför koltuğuna oturan Topbaş, aracı kendi kullanarak ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın davetlisi olarak Samsun'a geldi. Topbaş, Samsun ziyareti kapsamında Vali İbrahim Şahin'i ziyaret etti. Vali Şahin, Başkan Topbaş'ı Valilik binası önünde karşıladı. Gelen makam aracından Topbaş'ın arka koltuktaki makamından inmesini bekleyen Vali Şahin, araç durmasına rağmen inen olmayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından Başkan Topbaş'ı şoför koltuğunda gören Vali Şahin, diğer tarafa geçerek karşıladı. Başkan Topbaş daha sonra Valilik binasına geçerek Şeref Defterini imzaladı. Sonrasında Vali Şahin ile makamında görüştü. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kadir Topbaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın daveti üzerine kente geldiğini söyleyerek Samsun'da çok ciddi bir değişim ve dönüşüm olduğunu bir mimar olarak, çevreci olarak Başkan Yılmaz'ı kutladığını belirtti.

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye dönmesi ile ilgili sorusu üzerine Başkan Topbaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımız partimizin kurucu genel başkanı ve 'Sevdam, aşkım' dediği partisi ile tekrar buluşması bizi parti mensupları olarak mutlu etti. Özellikle şahsen ben de 40 yılı aşkındır sayın cumhurbaşkanımız ile siyasetteyim. Kendisinin o iradesi, azmi, gayreti, cesareti Türkiye'yi şu anda bulunduğu noktaya getirdi ve daha ileri taşıyacaktır buna inanıyorum. Ve hele halkımızın da olur verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye çok daha farklı noktaya taşınacak ve partili cumhurbaşkanlığının ilk adımı atıldı. Bu da çok önemli. Sadece usuleten olan bir şeyin gerçekten fiili olarak devreye girmesi de ve sorumluluğu da üstlenmesi açısından önemli. Kendisinin zaten gayretini ve başarısını biliyoruz. İnanıyorum ki partimiz de bu vesile ile çok daha yeni çalışma süreçleri girecek. Çünkü sayın cumhurbaşkanımız geçmişte il başkanlık dönemleri olsun gençlik kolları başkanlık dönemleri olsun, bulunduğu her kademede yeni stratejiler ve yeni çalışma metotları ortaya koyabilen bir vizyona sahip kendisi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin geleceğe taşınması konusunda ve siyasette yeni ufuklar açılması konusunda önemli izler bırakacaklar adımlar atacaklardır. Buluşmadan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum hayırlı olsun diyorum' dedi.

Başkan Topbaş bir basın mensubunun makam aracını kendisinin kullanmasını sorması üzerine ise 'Araç kullanmayı seviyorum, bir kere onu söyleyeyim. Bir de meşguliyet değiştirdiğiniz zaman dinlenebiliyorsunuz, bunlar bir farklı adım öyle görmekteyim. Kentin trafiğini bizzat yaşamak istedim. Başkanımız da müsaade ettiler, lütfettiler direksiyona geçtik beraberce hem sohbet ettik hem de kentin çevresini rahatlıkla görebildik. Arkada olduğunuz zaman bu kadar iyi göremiyorsunuz, önde olunca hem de kente dokunmuş oluyorsunuz, yaşamış oluyorsunuz' diye konuştu.

Ziyaret sonunda Vali Şahin ve Başkan Topbaş birbirlerine karşılıklı hediyeler takdim etti. Vali Şahin, Topbaş'ı makam aracına kadar uğurladı. Başkan Topbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan aracın şoför koltuğuna oturdu, diğer ön koltuğa ise Belediye Başkanı Yılmaz oturdu. Kendisini takip eden basın mensuplarına el sallayan Başkan Topbaş, daha sonra aracı sürüp ayrıldı.

DHA