Kadirli'ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin dün üst bölgesine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan uzman çavuş 21 yaşındaki Mehmet Acıbucu'nun Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

Uzman çavuş Mehmet Acıbucu'nun şehit olduğu haberini Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakamı Tamer Orhan ile beraberindeki askeri heyet verdi. Babası küçük yaşta vefat eden şehit uzman çavuş Acıbucu'nun annesi Yeter Acıbucu, acı haberi alınca fenalık geçirdi. Yeter Acıbucu'ya hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti.

Ailenin tek oğlu ve bekar olan şehit uzman çavuş Mehmet Acıbucu'nun göreve 8 ay önce başladığı, en son 15 gün önce izinli olarak baba evine geldiği belirtildi.

Şehit Acıbucu'nun cenazesinin, yarın düzenlenecek törenle Kadirli'de toprağa verileceği bildirildi.

DHA