Kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 9 yaralı

MALATYA'da bir kafede iddiaya göre haraç isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Kanalboyu caddesinde bulunan Blue Star isimli kafede meydana geldi. Bir süre önce kafeye gelerek iddiaya göre haraç isteyen silahlı bir grup bu akşam tekrar geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu bir sırada henüz ismi öğrenilemeyen kafe sahihipleri ve çalışanlarla çıkan tartışmanın ardından gelen silahlı çatışma çıktı. Haraç istediği öne sürülen grubun açtığı ateş sonucu müşterilerin korku içinde kaçıştığı kafeterya kan gölüne döndü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken,ihbar üzerine çatışmanın yaşandığı kafeye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen vucutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaşamını yitirdikleri belirlenen Burak.A, Hakan.K ve Serdar. Ö'nün cenazeleri Adlı Tıp Kurumun'a gönderildi. Yaralanan 9 kişi ise ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle kafeleri ile ünlü Kanalboyu caddesindeki tüm işyerlerinde bulunan müşteriler hızla uzaklaştılar. İşyerleri kapılarını kapatırken, günün her saati kalabalık olan bölge bir anda sessizliğe büründü.

POLİS YOLLARI TUTTU

Çatışmanın yaşandığı kafeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, cadde iki yönlü trafiğe kapatıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

AYNI KAFEDE 1 HAFTA ÖNCE YİNE KAVGA ÇIKMIŞTI

Bu arada çatışmanın yaşandığı kafede yaklaşık 1 hafta önce kafe sahibinden haraç isteyen bir grubun yine kavga çıkardığı, ancak olay büyümeden sona erdiği öğrenildi. Kafeleriyle ünlü Kanalboyu ve Fahrikayahan'da son dönemde bazı kişilerin kafe ve restoran sahiplerinden haraç istedikleri, alamadıkları zamanda tartışmaların yaşandığı öne sürüldü.

DHA