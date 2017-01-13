Kahkaha atarak terapi

MANİSA'daki Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen 'Benimle Güler misin' isimli kahkaha terapisi, katılanları gülmekten kırdı geçirdi. Genç, yaşlı birçok Manisalı, nefes egzersizleri eşliğinde doğru kahkaha atmayı öğrendi hem de terapi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda herkesi güldüren bir etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen 'Benimle Güler misin' isimli kahkaha terapisine, görme engelliler ve çok sayıda Manisalı katıldı. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, beyaz bastonla hayata bağlandıklarını belirterek, "Özgürlüğümüzü beyaz bastonla sağlıyoruz. Beyaz bastonlu insanları gördüğünüz zaman lütfen onlara saygı duyun" dedi. Etkinlikte Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz, doğru nefes almayı öğretti. Ardından çeşitli oyunlarla kahkahalar havada uçuştu. Etkinlikte işitme engelliler için de Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde görevli iki öğretmen işaret dili ile tercümanlık yaptı.

Kahkaha terapisinin dünyada uzun zamandır uygulandığı anlatan Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz, Hindistanlı bir doktor tarafından dünyaya yayılan kahkaha terapisinin birçok hastalığa karşı güç verdiğini belirterek, "Kahkahanın nefesle çok alakası var. Öncelikle doğru nefes almayı bilmek lazım. Gülerek rahatlarsınız, kendinizi daha pozitif hissedersiniz. Gülmenin birçok hastalığa ve strese karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sizler de pozitif olun, gülmekten çekinmeyin. Çok gülüyorum diye, beni otobüsten attılar. Üstelik de yağmur yağıyordu" dedi.

Terapi boyunca genç yaşlı birçok kişi kahkaha attı. İki saatlik kahkaha terapisinin ardından meditasyon yapıldı.

DHA