Kahraman Fethi Sekin'in adı, miniklerle ölümsüzleşti

İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik hain saldırıyı canı pahasına önleyip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği Bayraklı Merkez İlkokulu, yeni haftaya değişen tabelasıyla başladı. Minik öğrenciler artık şehit polisin adını taşıyan okulda eğitim görecek. Ayrıca polis memurunun kahramanlığını anlatan bir köşe hazırlandı. Bu arada şehit Fethi Sekin'in görev yaptığı noktaya trafik polisi olarak Harun Ekici, atandı. Ekici, görevini gururla yapacağını söyledi.

Geçen perşembe Bayraklı Adliyesi'ne saldırı için gelen 2 terörist, hakim ve savcıların otoparkının bulunduğu alana girmek istedi. Burada görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerin içeriye girmesine izin vermedi. Otomobildeki bombayı uzaktan patlatan teröristlerden birini öldüren Fethi Sekin, diğer teröristin arkadan ateş açması sonucu şehit oldu. Saldırıyı yapan iki terörist, ölü olarak ele geçirildi. Aynı saldırıda, camdan olayları izleyen mübaşir Musa Can da şehit oldu. 9 kişi de yaralandı.

Terör saldırısında teröristlerin planını, canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin ile Musa Can'ın adlarının Bayraklı ve Bornova'daki okullara verilmesi, Valilik tarafından kararlaştırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü de, hızlı hareket edep Bayraklı Merkez İlkokulu'nun adını Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu, Bornova Yeşilçam İlkokulu'nun adını da Şehit Musa Can olarak değiştirildi. Okulların tabelaları da hızla değiştirilip, hafta başında yerine asıldı. İki okulun öğrencileri de bugün, derse girdiklerinde değişikliği fark etti.

Bu arada öğrenciler için polis memuru Fethi Sekin'in terör saldırısında yaptıklarının larla anlatıldığı bir de köşe hazırlandı. Okul Müdürü Musa Günay, "Biz de yaşananlara çok üzüldük ancak polis memurumuzda gururu duyduk. Şimdi öğrencilerimiz evlatlarımız, onun ismini taşıyan okulda geleceğe hazırlanacaklar" dedi.

BAYRAĞI O POLİS DEVRALDI

Bu arada Fethi Sekin'in uzun yıllardır görev yaptığı ve saldırıda şehit olduğu polis noktasına da İzmir Emniyet Müdürlüğü yeni görevlendirme yaptı. Şehit Fethi Sekin'in görev yaptığı noktaya trafik polisi olarak Harun Ekici, atandı. Şehit polisin ı önünde duran Harun Ekici, görevini gururla yapacağını söyledi. Teröristlerin bombalı aracı patlattıkları kulübeye ziyaretçi akını devam ediyor. Üzerine Türk bayrağı, Fethi Sekin'in ının yanı sıra çiçek bırakan vatandaşlar, dua da etti. Ziyaretçilerden Yaşar Karslı, "Vatanımız böyle kahramanlar sayesinde ayakta. Bakın Suriyeliler vatansız oldukları için perişanlar. Bizim içinde önce vatan olmalı. Milletimiz birlik olsun" dedi. Şehit Fethi Sekin'in beslediği 'Arap' adlı köpeği de, saldırıdan sonra bazı vatandaşlar tarafından bakım amacıyla götürülmüştü. Sonradan kulübenin bulunduğu alana tekrar getirilen Arap'ın Fethi Sekin'in görev yaptığı kulübedeki bekleyişi de devam ediyor.

DHA