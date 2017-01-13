'Kahraman Kadınlar', Çankırı’da anlatıldı

ÇANKIRI Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Kahraman Kadınlar' konulu söyleşide, vatanları uğruna canlarını feda eden 9 kahraman Türk kadınının hikayesi anlatıldı.

Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen, İkbal Gürpınar’ın yorumlarıyla anlatılan 'Kahraman Kadınlarımız' konulu söyleşiye yoğun ilgi gösterildi. Programda ilk olarak 93 Harbi’nde Ruslarla mücadele eden Nene Hatun, Halide Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Halime Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Gördesli Makbule, Çete Emir Ayşe’nin kahramanlık hikâyelerine yer verildi. Söyleşide, kahraman kadınları anlatan videolar da yer aldı.

Gündüz ve akşam düzenlenen iki ayrı programda konuşan İkbal Gürpınar’ın yakın Türk tarihine damga vuran kahraman kadınlarla ilgili yaşanmış hikayeler, dinleyicileri duygulandırdı. Programın akşamki bölümüne Belediye Başkanı İrfan Dinç ve eşleri Zeynep Perihan Dinç konuşmacı, İkbal Gürpınar’a etkileyici sunumlarından dolayı teşekkür etti.

DHA