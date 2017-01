Kahraman polisin komşuları oturduğu siteye adını verecek

İZMİR Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hainlerle tabancasındaki mermisi bitinceye kadar çatışıp şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oturduğu sitede de yas var. Komşuları, Çelik Sitesi'nin adını değiştirerek, her hareketiyle örnek biri olan şehit Fethi Sekin'in adını vereceklerini söyledi.

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe günü terör örgütü PKK'lılar tarafından bombalı araç ve kalaşnikof tüfeklerle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında, iki terörist öldürülürken, mübaşir Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin şehit düştü. Elindeki tabancasıyla teröristlerin üzerine gözünü kırpmadan koşup, çatışarak büyük bir katliamı engelleyen polis memuru Sekin'in, ailesiyle yaşadığı sitede, Türkiye'de olduğu gibi büyük bir yas var. Şehit Sekin'in komşusu Selami Oğuz, "Hep doğrulukların yanında olurdu. Hiçbir zaman kötülüğü dokunmayan bir insandı. İşine, komşularına ve ailesine çok faydalı bir insandı. Dün bir inşaat işçisi koltuk değnekleriyle geldi. Bizden şehidin evini sordu, neden dediğimizde, 'Ben inşaat işçisiyim düşüp yaralandım, adliyede işim vardı. Fethi abi beni koltuk değnekleriyle görünce bana yardımcı oldu. Ona olan hakkımı helal etmek için buraya geldim' dedi. Düşünün böyle bir insandı. Öyle biri olmasa bu kahramanlığı yapabilir miydi" dedi.

'ÖZ OĞLUM GİBİYDİ'

Öğretmen Didem Özoğluöz, şehit polis memuru Sekin ile gurur duyduklarını, hakkını hiç bir şekilde ödemeyeceklerini söyledi. Kahraman polis Sekin'in iyiliğinden başka bir şey görmediğini dile getiren Osman Şahin, "Çok üzgünüz. 8 yıllık komşumuzdu. Evladımız o bizim, çok büyük bir iz bıraktı. Şu an sitede ses yok herkes yasta. Bayrağımızı korumak zorundayız. O benim öz oğlum gibiydi. Ölünceye kadar öyle olacak. Acısını yaşıyoruz, mahallemizde büyük bir kayıp" diye konuştu.

'DİKKATİ KURTARDI'

Şehit Sekin'in dikkatli bir yapıya sahip olduğuna değinen bir diğer komşusu Ali Haydar Ekinci, "Çok düzgün ve görev bilinci yüksek bir insandı. Çok dikkatliydi, detaycı bir insandı. Hiç kimseyle sorunu olmayan, herkese yardım eden çok iyi kalpli bir insandı. Dikkati sayesinde bir çok insanın canını kurtardı. O gün 10 dakika arayla patlamadan kurtuldum ben bile canımı ona borçluyum. Allah rahmet eylesin çok üzgünüz" dedi. Şehidin kızı Dila Sekin'in arkadaşı Eda Karakaş, "Fethi Amca mükemmel bir insandı, Dila ile nasıl arkadaş gibiyse bizimle de öyleydi. Sürekli çocuklar için bir şeyler yapardı, eli dolu gelirdi. Çocuklar eğitimlerini alsın dile elinden geleni yapardı. Her şeyi çocuklar için yardı. Çok iyi bir insandı onu anlatacak söyleyecek bir cümle bulamıyorum" dedi.

SİTENİN ADINI DEĞİŞTİRECEKLER

Şehit polis Sekin'in bir diğer komşusu Erşan Karakaya ise sitenin adını değiştirme kararı aldıklarını belirtip, "Fethi ağabey çok sevdiğimiz biriydi. Yapabileceği en büyük yiğitliği yaptı. Bundan sonra çocukları bize emanet. Sitemizin adını da Şehit Fethi Sekin olarak değiştireceğiz. Onun bize yaptıklarının yanında belki hiç bir şey ama en azından adını yaşatacağız. O bize hakkını helal etsin. Bu vatan için canını siper etti. Tek isteğimiz başka çocukların babasız kalmaması. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız'dan da bunu bekliyoruz, yurt dışını bırakıp biraz da içerideki meseleleri çözmelerini bekliyoruz. Askerimiz polisimiz şehit olmasın istiyoruz" diye konuştu.

DHA