Kahramanların çocukları için gezi düzenlendi

GÜNEYDOĞU'da, Irak'ta ve Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ile PKK'ya karşı kahramanca mücadele eden askerlere moral vermek için 'Vatan size, aileniz bize emanet' kampanyası başlatan İzmir'deki, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi, halktan da önemli destek sağladı. Askerlerin geride bıraktığı çocukları için kampanyanın kapsamı genişletildi. Karşıyaka Belediyesi'nin de destek verdiği projede, asker çocukları İzmir Doğal Yaşam Parkı gezisi dahil gönüllerince eğlendikleri bir hafta sonu geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre karşı gerek Güneydoğu'da, gerekse de Irak ile Suriye topraklarında da büyük mücadeleler veriyor. Suriye'de El Bab, Türk askerinin kahramanca mücadelesi sonrasında terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlendi. Yurt içinde de PKK ile etkin şekilde mücadele sürüyor. Terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden askerler için İzmirliler de Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi öncülüğünde, harekete geçti. 'Vatan size, aileniz bize emanet' kampanyası başlatan ve hemen hepsi, son olarak geçen 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY'nin kumpas davalarının mağdurları olan emekli askerler, sosyal medyadan bağlantı kurdukları yüzlerce kişiden askerlere mektup yazmalarını istedi. Mektupların yanı sıra kimi ev kadınları, kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri, kimisi çikolata, kimisi de giysileri getirip, projeye destek verdi. Dernek de bunları, 'sevgi kolileri' adı altında hazırlanan küçük kolilerle, bağlı bulundukları birlikler aracılığıyla askerlere ulaştırdı. Kampanyaya destek verenlerin mektuplarındaki satırlar da okuyanları duygulandırdı. Kahraman askerlere mektup gönderenlerden ilkokul öğrencisi Sude de duygularını, şu cümlelerle aktardı:

"Hiçbirbirimizi, tanımadan görmeden, bilmeden bu vatan için hiç düşünmeden canlarını feda eden ağabeylerime sonsuz teşekkür etmek istedim. Siz bu vatanı korumak adına kim bilir nelerden vazgeçtiniz Sonsuz bir minnettarlık içerisindeyim. Allah'tan tek dileğim sağsalim evlerinize dönmenizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene."

KAHRAMANLARIN ÇOCUKLARI UNUTULMADI

Sude'nin mektubunda yer alan "Siz bu vatanı korumak adına kim bilir nelerden vazgeçtiniz" cümlesinde de ifade ettiği gibi, teröre karşı kahramanca mücadele eden askerlerin geride bıraktığı çocukları için proje genişletildi. Aylardır babalarını göremeyen askerlerin çocukları, Karşıyaka Belediyesi'nin de destek verdiği projede, dernek üyesi emekli subaylar ile aileleri tarafından Tay Park ve İzmir Doğal Yaşam Parkı gezisine götürüldü. Çocuklar gönüllerince eğlendikleri bir hafta sonu geçirdi.

7/24 AİLELERİN YANINDAYIZ

Terörle mücadele eden askerlerle sürekli iletişim halinde olan, onlardan gelen mektupları kampanyaya destek verenlere ulaştıran, askerler ile proje gönüllüleri arasında bağ kuran Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ, şöyle devam etti:

"Balyoz'da tutuklandığım zaman oğlum o zaman 11 yaşındaydı. Eşim ziyaretime geldiği zaman onu arkadaşlarımızın sinemaya, maça götürdüğü anlattı. Ben de çok duygulanmıştım. Projemizde de terörle mücadele eden arkadaşlarımızın çocukları geride kaldı. Cephede savaşan askerimize moral vermek için başlattığımız bir kampanyaydı ama öyle destek gördük ki, kapsamı da çok büyüdü. Herkes destek verdi. Askerlerimizin moralini yüksek tutmak için bunu yaptık. Ama geride kalan çocukları da onları özlüyordu. Birçok sosyal etkinlikten de mahrum kalıyorlardı. Her ihtiyaç duyulduğunda ailelerin yanında oluyoruz. Çocukları içinde proje yaptık. Onları da istedikleri yerlere götürüp eğlenmelerini sağladık. Çok iyi bir moralle de evlerine döndüler. Önümüzdeki günlerde de bölgeye yoğun olarak asker gönderen Foça'daki Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli silah arkadaşlarımızın çocuklarıyla daha sık bir araya geleceğiz."

DHA