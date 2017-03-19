Kahramanmaraş'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ile Göksun İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, şüpheli S.B.'yi minibüsle geldiği Elbistan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler, daha sonra ilçe merkezinde A.C. ile R.K. isimli uyuşturucu satıcılarını da esrar, uyuşturucu hap ve metamfetamin ile birlikte gözaltına aldı.

Ekipler, ayrıca Göksun'da düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcısı İ.K.'yı da yakaladı. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 4 kişi sorgularının arından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DHA