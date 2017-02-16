Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam il genelinde huzur operasyonu yaptı. 800 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda park, bahçe, kafe, kahvehane, cadde ve sokak gibi yerlerdekilerin kimlik sorguları ve üst aramaları yapıldı. Operasyonda birçok yerde de uygulama noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda durdurulan araçlar ile araçlarda bulunan kişilerin de üst aramaları yapıldı.

2.5 saat süren uygulamada, kimlik sorgusu yapılan kişilerden 346'sının değişik suçlardan kaydı olduğu tespit edilirken; uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranan 21 kişi de gözaltına alındı. 6 aracın trafikten men edilip 33 araca da 10 bin 652 lira para cezasının kesildiği uygulamada gerekli şartları yerine getirmeyen 3 iş yeri hakkında tutanak tutulup idari işlem başlatıldı.

DHA