Kahramanmaraş'ta BBP İl Başkanlığı'na Odunkıran atandı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), daha önce hükümsüz olduğunu açıkladığı BBP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Bilal Odunkıran'ın atandığını duyurdu.

Konuyla ilgili parti genel merkezinden yapılan açıklamada, evrakların zamanında teslim edilmemesinden dolayı teşkilatın hükümsüz olduğu yinelenirken, genel merkezin hükümsüz saydığı kongrede seçilen üst kurul delegelerinin, 29 Ocak'ta yapılan BBP Tüzük Kurultayı'nda oy kullandığını ifade eden Hasan Kızıldağ'ın, "Teşkilat hükümsüze, tüzük kurultayı da hükümsüdür" sözlerine de cevap verildi. Açıklamada şöyle denildi:

"29 Ocak 2017 tarihinde yapılan Tüzük Kurultayımızla ilgili delege askı süresi 14 Ocak 2017 tarihinde başlamış olup, o tarihte seçilmiş teşkilata ait belgelerin teslim edilmesi ile ilgili yasal süreç dolmadığından üst kurul delegelerinin kurultay askı listesine dahil edilmelerinde her hangi bir engel söz konusu olmamıştır. Yargıtay kayıtlarına göre 14 Kasım 2014 tarihinde Hayati Baktur tarafından kuruluşu yapılan Kahramanmaraş İl Teşkilatımız T.C. Kahramanmaraş Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne hitaben yazılan 24 Mart 2017 tarih 159 sayılı partimiz yazısı ile feshedilmiştir. Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine 27 Mart 2017 tarihi itibariyle ile Bilal Odunkıran atanmış olup, ilgili atama yazısı İl Dernekler Müdürlüğü'ne gönderilmiştir."

KIZILDAĞ 'HAYIR' DEMİŞTİ

Hasan Kızıldağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıklamasına tepki göstererek, "Bu karar; BBP'yi bağlamaz. Partiyi bağlayacak bir karar olmuş olsaydı teşkilatlarımızın ortaya koyduğu tavır ve iradeden oluşan 'hayır' açıklamasını yapması lazımdı" şeklinde açıklama yapmıştı.

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DHA