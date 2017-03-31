Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 1'i teğmen 10 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden, 1'i teğmen, 10'u tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı saptanan esnaf grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Minibüsçüler Odası Başkanı İsmet Kılıç'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kılıç'ın da aralarında olduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise, Nurhak İlçesi'nde görevli teğmen Muhammed Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA