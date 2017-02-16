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Osmaniye Haberi: Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 6 öğretmen tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 6 öğretmen tutuklandı
19:1416 Şubat 2017
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Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 6 öğretmen tutuklandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 6 öğretmen tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez ile Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde daha önceden meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 29 öğretmeni gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

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