Kahramanmaraş'ta HDP Eş Başkanı ile 3 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltana alınan aralarında HDP İl Eş Başkanı Mehmet Eren'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü yaptığı operasyonla terör örgütü PKK adına faaliyet yürütüp örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Mehmet Eren'in de bulunduğu 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA