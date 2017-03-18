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Kahramanmaraş Haberi: Kahramanmaraş'ta HDP Eş Başkanı ile 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta HDP Eş Başkanı ile 3 kişi tutuklandı
23:0418 Mart 2017
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Kahramanmaraş'ta HDP Eş Başkanı ile 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta HDP Eş Başkanı ile 3 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltana alınan aralarında HDP İl Eş Başkanı Mehmet Eren'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü yaptığı operasyonla terör örgütü PKK adına faaliyet yürütüp örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Mehmet Eren'in de bulunduğu 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

DHA

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