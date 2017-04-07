Kahramanmaraş'ta hırsızlığa tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta 7 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı saptanan 25 yaşındaki Kemal Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçlarda meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başladı. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki işyerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı Kemal Demirci'nin yaptığını saptadı. Araçların kapılarını zorlayarak açan ve 3 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu belirlenen Demirci, polis düzenlenen operasyonla tarafından yakalandı.

Kemal Demirci ile birlikte kimlik, ehliyet, tablet gibi araçlardan çaldığı malzemeler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde 7 ayrı araçtan hırsızlık yaptığını itiraf ettiği belirtilen Kemal Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA