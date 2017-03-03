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Kahramanmaraş Haberi: Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı
00:473 Mart 2017
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Ballıca Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki daireye balkon penceresini zorlayarak giren 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K. ile Mustafa O.'yu hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. İki şüpheliye gözcülük yapan Sebahattin K. ile Ali Uğur T. de gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. 

DHA

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