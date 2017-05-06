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Kayseri Haberi: Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

20:216 Mayıs 2017
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Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 yaşındaki Nezircan Özdemir öldü, anne ve babası yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Andırın yol ayrımında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Ekinözü İlçesi'ne giden Mehmet Özdemir yönetimindeki 44 FC 800 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, Nezircan Özdemir hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Özdemir ile eşi Fadime Özdemir yaralandı. Ailenim diğer oğlu Beytullah Özdemir'in ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada ölen Nezircan'ın cesedi ise otopsiiçin morga konuldu.

DHA

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