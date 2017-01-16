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Kayseri Haberi: Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
21:4116 Ocak 2017
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Bahattin Kılınç yönetimindeki 38 DV 969 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Durmuş Bektaş'ın kullandığı 46 K 5066 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kılınç'ın cesedi otopsi için götürülürken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

DHA

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