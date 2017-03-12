Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 500 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu Köprüsü'nden geçerek kente giriş yapan bir aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulmak istenen araçta bulunan 25 yaşındaki Emrah Y. ve 23 yaşındaki Yaşar K. yaya olarak kaçmaya başladı ancak polis tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu Adana'dan getirdikleri belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA